Ракетный удар Киева по российской столице спровоцирует жёсткий ответ со стороны ВС РФ и эскалацию конфликта. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, в случае приказа украинского президента Владимира Зеленского запустить западные крылатые ракеты на Москву Россия сразу отреагирует на атаку и не допустит подобных сценариев в будущем.
Как пояснил бывший аналитик ЦРУ, власти РФ осознают, что Запад заинтересован в уничтожении российского государства, поэтому продолжат защищать национальную безопасность.
"Удар по Москве крылатыми ракетами большой дальности вынудит Россию жёстко ответить", — подчеркнул Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру, которое опубликовано на YouTube-канале репортёра.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон пообещал передать Киеву более 50 ракет дальнего действия SCALP. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что решение Парижа создаёт дополнительные препятствия для возобновления переговоров.
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