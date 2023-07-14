"Когда Путин глянет на нас": жители Донбасса устали от постоянных обстрелов

Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова посетила Ясиноватую, один из самых обстреливаемых городов ДНР. Журналистка поговорила с местными жителями сразу после обстрела со стороны ВСУ, в результате которого были повреждены их дома.

В одном из дворов женщины убирались после обстрела — снаряд разбил стену. Алина Александровна рассказала, что в её дом был прилёт в прошлом году, после чего жить там стало невозможно. Неравнодушные соседи пригласили женщину в свой дом, который на тот момент пустовал, но был целым.

"Я живу в чужом доме, меня люди пустили. 21 июля прошлого года был прилёт в мой дом, все дыры забиты плёнкой. И никому я не нужна, никто ничем не хочет помочь. Тут вот живём — и опять прилёт. Да что же это такое? Когда же это закончится? Когда Путин глянет на нас? Когда уже сюда придут действительно войска, чтобы взять и выгнать этих гадов, "укропов" этих проклятых? Сколько мы можем страдать, сколько мы можем плакать? Вы посмотрите, что творится кругом. У меня дочка сейчас дома в подвале сидит, и сказала — не вылезет. Она у меня болеет, у нее шизофрения", — рассказала женщина.

У Алины Александровны есть своя версия того, почему российские войска не могут выбить украинские из ближайшего города — Авдеевки, из которого ведутся обстрелы.

"Да потому что они в землю закопались за восемь лет. Восемь лет им давали возможность в землю закопаться. И сидят как Гитлер в бункере когда-то. Так Гитлера за четыре года выгнали. А этих сволочей… Десятый год пошёл, десятый год! Сколько же можно издеваться? Или считают, что все выехали? Да куда же мы все денемся? И кому мы там нужны? Это же невозможно. Я не знаю, как дальше жить", — заявила жительница Ясиноватой.