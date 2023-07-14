Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Расстрел гражданского автомобиля украинскими диверсантами под Угледаром попал на видео
Американский журналист рассказал о "серьёзном посыле" Вашингтону со стороны России
Так ли полезен большой огород и в чём его преимущество
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ракетный удар ВСУ по Москве приведёт к жёсткому ответу со стороны РФ
Зрители нашли киноляпы в фильме 1990 года "Один дома"
Садальский рассказал, как себя чувствует госпитализированная Татьяна Васильева
Ветеран СВР Корольков: ВС РФ перейдут от противостояния на линии обороны к наступлению
Власти Киева запретили песни на русском языке в публичных местах
Лукашенко оправдал Аллу Пугачёву и Софию Ротару фразой "Это жизнь"

"Когда Путин глянет на нас": жители Донбасса устали от постоянных обстрелов

Силовые структуры

Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова посетила Ясиноватую, один из самых обстреливаемых городов ДНР. Журналистка поговорила с местными жителями сразу после обстрела со стороны ВСУ, в результате которого были повреждены их дома.

В одном из дворов женщины убирались после обстрела — снаряд разбил стену. Алина Александровна рассказала, что в её дом был прилёт в прошлом году, после чего жить там стало невозможно. Неравнодушные соседи пригласили женщину в свой дом, который на тот момент пустовал, но был целым.

"Я живу в чужом доме, меня люди пустили. 21 июля прошлого года был прилёт в мой дом, все дыры забиты плёнкой. И никому я не нужна, никто ничем не хочет помочь. Тут вот живём — и опять прилёт. Да что же это такое? Когда же это закончится? Когда Путин глянет на нас? Когда уже сюда придут действительно войска, чтобы взять и выгнать этих гадов, "укропов" этих проклятых? Сколько мы можем страдать, сколько мы можем плакать? Вы посмотрите, что творится кругом. У меня дочка сейчас дома в подвале сидит, и сказала — не вылезет. Она у меня болеет, у нее шизофрения", — рассказала женщина.

У Алины Александровны есть своя версия того, почему российские войска не могут выбить украинские из ближайшего города — Авдеевки, из которого ведутся обстрелы.

"Да потому что они в землю закопались за восемь лет. Восемь лет им давали возможность в землю закопаться. И сидят как Гитлер в бункере когда-то. Так Гитлера за четыре года выгнали. А этих сволочей… Десятый год пошёл, десятый год! Сколько же можно издеваться? Или считают, что все выехали? Да куда же мы все денемся? И кому мы там нужны? Это же невозможно. Я не знаю, как дальше жить", — заявила жительница Ясиноватой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы

Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.

Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Депутат Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отставки
Опубликовано заявление генерала Попова об отстранении
Туристов из России избили и обматерили в Грузии
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Эксперт раскрыл последствия отставки генерала Попова для СВО
"Капризная примадонна": хамство Зеленского возмутило НАТО
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Последние материалы
Ветеран СВР Корольков: ВС РФ перейдут от противостояния на линии обороны к наступлению
Власти Киева запретили песни на русском языке в публичных местах
Лукашенко оправдал Аллу Пугачёву и Софию Ротару фразой "Это жизнь"
Кулеба дал разъяснение относительно "агрессивного" твита Зеленского
Киевская власть "планирует выращивать" марихуану в Крыму
Успешно выращивать растения можно в почвенных мешках
Татьяна Васильева была госпитализирована в московскую больницу в состоянии средней тяжести
Гладков: три человека пострадали из-за взрыва автомобиля в жилом районе Белгорода
Боксёр Александр Усик будет баллотироваться на пост президента Украины
ВСУ пошли на отчаянный шаг на фронте: "Перестали беречь людей"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников