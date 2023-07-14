Россия не была готова к "войне беспилотников": Гудвин о ситуации в зоне СВО

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила в ДНР с Дмитрием Гудвином Лысаковским о применении беспилотной техники во время Спецоперации на Украине (СВО).

По мнению специалиста, Россия не была готова к "войне беспилотников". Сейчас ВС РФ используют, в основном, самодельные дроны.

"80 процентов эффективно используемых беспилотников — это самодельные аппараты. Сейчас появились исключения из этого правила. Это "Ланцеты" — фабричные, качественные беспилотники. Или "Орланы". Хорошие беспилотники, эффективные. Но дело в том, что у нас есть ряд внутривоенных административных трудностей. В частности, чтобы добиться взлёта "Орлана", нужна масса согласований внутри военной структуры. Поэтому говорить о какой-то эффективности не приходится", — заявил Гудвин.

Также Лысаковский дал советы тем, кто собирает деньги на беспилотники для зоны СВО. По его мнению, доверять собственные средства можно лишь проверенным людям, которые имеют опыт снабжения войск беспилотниками или деталями для них.