Валерий Залужный пожаловался на нетёплый приём в Бельгии, где к нему применили физическую силу сотрудники правоохранительных органов.
Залужный в интервью Washington Post поведал, что Брюсселе в 2019 году его чуть было не арестовали.
"Приказали лечь лицом вниз на пол и надели наручники", — рассказал главком ВСУ о том, как его встретили на выходе из самолёта.
Он объяснил, что он в то время являлся один из командиров Украины, противостоящих силам, действующим в Донбассе. В связи с этим Россия внесла его в список разыскиваемых Интерполом военных преступников. По его словам, другим командирам приходилось ещё хуже, так как их отправляли в тюрьму.
"Я понял, что гипотетически я военный преступник и, скорее всего, им останусь", — сказал Залужный.
Спас Залужного звонок послу Украины, который принял все меры для его освобождения.
Ранее Залужный пообещал захватить Крым, не оглядываясь на мнение Запада.
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