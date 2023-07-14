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Залужный рассказал, что в Брюсселе с ним обошлись, как с военным преступником

Силовые структуры

Валерий Залужный пожаловался на нетёплый приём в Бельгии, где к нему применили физическую силу сотрудники правоохранительных органов.

Залужный рассказал, что в Брюсселе с ним обошлись, как с военным преступником
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Залужный в интервью Washington Post поведал, что Брюсселе в 2019 году его чуть было не арестовали.

"Приказали лечь лицом вниз на пол и надели наручники", — рассказал главком ВСУ о том, как его встретили на выходе из самолёта.

Он объяснил, что он в то время являлся один из командиров Украины, противостоящих силам, действующим в Донбассе. В связи с этим Россия внесла его в список разыскиваемых Интерполом военных преступников. По его словам, другим командирам приходилось ещё хуже, так как их отправляли в тюрьму.

"Я понял, что гипотетически я военный преступник и, скорее всего, им останусь", — сказал Залужный.

Спас Залужного звонок послу Украины, который принял все меры для его освобождения.

Ранее Залужный пообещал захватить Крым, не оглядываясь на мнение Запада. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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