Гражданам Российской Федерации хотят запретить уходить на специальную операцию без согласия жены.
Об этом сообщает Telegram-канал "Твоя Москва".
Поводом для этого стали обращения женщин к депутатам Госдумы РФ. В них россиянки жалуются на то, что в зону боевых действий уходят даже отцы четырёх детей и их супругам весьма трудно самим справляться со свалившийся на женщин дополнительной нагрузкой.
Теперь депутаты рассматривают, чтобы добавить в набор документов для военкомата "заявление о согласии жены". Такая практика уже существует в батальоне "Ахмат", пишет портал.
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