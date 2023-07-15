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Россиянам хотят запретить уходить на специальную военную операцию без согласия жены

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Силовые структуры

Гражданам Российской Федерации хотят запретить уходить на специальную операцию без согласия жены.

Россиянам хотят запретить уходить на специальную военную операцию без согласия жены
Фото: Pravda.Ru

Об этом сообщает Telegram-канал "Твоя Москва".

Поводом для этого стали обращения женщин к депутатам Госдумы РФ. В них россиянки жалуются на то, что в зону боевых действий уходят даже отцы четырёх детей и их супругам весьма трудно самим справляться со свалившийся на женщин дополнительной нагрузкой.

Теперь депутаты рассматривают, чтобы добавить в набор документов для военкомата "заявление о согласии жены". Такая практика уже существует в батальоне "Ахмат", пишет портал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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