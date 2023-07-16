В ночь на 16 июля в Харькове опять звучали взрывы — под ракеты и БПЛА армии России попал Шевченковский завод.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Несмотря на табу по информации о русских прилётах и разрушениях, власти города заявили, что один удар пришелся по Шевченковскому району города. Именно тут располагается сразу несколько заводов, где ремонтируют и производят авиатехнику — по этому району ВС РФ однажды уже наносили удары.
В пользу сегодняшней результативной атаки говорят и красноречивые заверения харьковских властей, что якобы разрушений никаких нет — признавать разбитые цеха и военную технику Украине не хочется.
Сообщается, что также нанесены удары были и по Сумам.
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