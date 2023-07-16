В Харькове и Сумах ракеты и беспилотники-камикадзе "Герань" атаковали украинские цели

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 16 июля в Харькове опять звучали взрывы — под ракеты и БПЛА армии России попал Шевченковский завод.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Несмотря на табу по информации о русских прилётах и разрушениях, власти города заявили, что один удар пришелся по Шевченковскому району города. Именно тут располагается сразу несколько заводов, где ремонтируют и производят авиатехнику — по этому району ВС РФ однажды уже наносили удары.

В пользу сегодняшней результативной атаки говорят и красноречивые заверения харьковских властей, что якобы разрушений никаких нет — признавать разбитые цеха и военную технику Украине не хочется.

Сообщается, что также нанесены удары были и по Сумам.