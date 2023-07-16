Бербок: власти Германии готовы к переговорам с Россией, но не видят условий

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Немецкие власти готовы к проведению мирных переговоров с Москвой, однако, на сегодняшний день они не видят каких-либо предпосылок к такому сценарию. Корреспонденты Welt пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы немецкого МИД Анналены Бербок.

Фото: tehnowar.ru

"Мне бы хотелось, чтобы мы могли вести переговоры, — подчеркнула она. — Но на данный момент мы говорим не о желаемом, а о необходимости смотреть правде в глаза".

Переговоры на тему необходимости завершения украинского конфликта идут на самом деле ежедневно, резюмировала Бербок.