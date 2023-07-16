РИА Новости: Россия вооружает крупнейшую демократию мира в Индии

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Индия проявляет активность на международном оружейном рынке, что вызывает интерес со стороны Соединённых Штатов. Однако, как сообщает РИА Новости, Вашингтон сталкивается с серьёзным конкурентом в лице России.

Фото: news.yahoo.com

Недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил США, где были подписаны многомиллиардные контракты, включая сделки в сфере вооружений.

Корпорация General Electric планирует запустить производство двигателей для истребителей Tejas MK2 в Индии. Также было одобрено приобретение 31 разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 в различных модификациях, включая морские и сухопутные варианты. Планируется также организация сборки и обслуживания дронов на местном уровне.

Западные страны прикладывают максимум усилий, чтобы отговорить Индию от приобретения вооружения из РФ. За последние двадцать лет страна стала обладателем оружия на сумму более 60 миллиардов долларов, причём почти две трети от этой суммы пришлось на российскую продукцию.

Даже если Индии когда-нибудь удастся значительно сократить свои связи с Москвой, Вашингтон всё равно будет сохранять некоторую степень недоверия в отношении оборонного партнёрства с Нью-Дели.

"Из-за тесного сотрудничества Индии и России США всегда будут подозревать, что их системы каким-то образом окажутся полезными русским", — сказал аналитик Rand Corporation Дерек Гроссман.

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