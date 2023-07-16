Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий оценил обстановку на линии фронта на территории региона. Из сообщения политика в Telegram-канале следует, что она продолжает оставаться крайне напряжённой.
За минувшие сутки укронацисты предприняли около 30 попыток подвергнуть массированным обстрелам позиции бойцов российской армии, сообщил Балицкий. Основными направлениями атак он назвал Токмак, Токмак и Васильевку.
На пологовско-ореховском направлении обстановка неизменная. Активные действия со стороны киевского режима там не зафиксированы, подытожил Балицкий.
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