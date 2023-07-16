Балицкий проинформировал о напряжённой обстановке на линии фронта на территории Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий оценил обстановку на линии фронта на территории региона. Из сообщения политика в Telegram-канале следует, что она продолжает оставаться крайне напряжённой.

Фото: скрин Ютуб

За минувшие сутки укронацисты предприняли около 30 попыток подвергнуть массированным обстрелам позиции бойцов российской армии, сообщил Балицкий. Основными направлениями атак он назвал Токмак, Токмак и Васильевку.

На пологовско-ореховском направлении обстановка неизменная. Активные действия со стороны киевского режима там не зафиксированы, подытожил Балицкий.