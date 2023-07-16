Ходаковский сообщил о тяжёлых боях на Времевском выступе в ДНР: в первых рядах идут наёмники ВСУ

Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщает о тяжёлых боях на Времевском выступе (Донецкая Народная Республика), ссылаясь на командира батальона "Восток", заместителя начальника управления Росгвардии по ДНР Александра Ходаковского.

Фото: discover24.ru

Он отметил, что саммит НАТО не прошёл бесследно, и теперь Владимир Зеленский вынужден как-то реабилитироваться в глазах западных "партнёров" и поднимает ставки, не считаясь с потерями.

"О накале страстей свидетельствуют сообщения с фронта: "Командир полка ВС РФ покинул ВПУ и возглавил одну из штурмовых групп. Десант (ВДВ) начинает штурм". "Сообщают о наёмниках в первых рядах, за ними укропов тянут"", — написал Ходаковский в своём блоге.

Редакция "Русской весны" полагает, что речь идёт о районе Старомайорского.