Министерство транспорта России: все опоры Крымского моста целы

Российское министерство транспорта опровергло информацию о том, что на Крымского мосту повреждена 145-я опора.

Фото: Telegram: Ситуация у Крымского моста

Сообщается, что у моста повреждено дорожное полотно на пролёте со страны полуострова. Это уже утром уточнили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 17 июля, под утро на Крымском мосту были слышны взрывы. Спецслужбы сейчас проверяют всю информацию.

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев уже попросил жителей и гостей Краснодарского края в связи со сложившейся ситуацией не планировать проезд через Крымский мост.

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