Российское министерство транспорта опровергло информацию о том, что на Крымского мосту повреждена 145-я опора.
Сообщается, что у моста повреждено дорожное полотно на пролёте со страны полуострова. Это уже утром уточнили в ведомстве.
Напомним, сегодня, 17 июля, под утро на Крымском мосту были слышны взрывы. Спецслужбы сейчас проверяют всю информацию.
Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев уже попросил жителей и гостей Краснодарского края в связи со сложившейся ситуацией не планировать проезд через Крымский мост.
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