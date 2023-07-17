Главное управление разведки Минобороны Украины прокомментировало чрезвычайное происшествие на Крымском мосту.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Крымский мост — конструкция там излишняя", — цитирует ведущий Первого канала спикера ГУР Министерства обороны Украины Андрея Юсова.
В управлении разведки Незалежной не опровергли, но и не подтвердили собственной причастности в ЧП на Крымском мосту.
Тем временем украинцы в своих аккаунтах мессенджеров радуются гибели мирных граждан России, подытожил Осташко.
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