Совфед назвал поставки киевскому режиму кассетных снарядов шагом к эскалации вооружённого конфликта

Поставки Соединёнными Штатами кассетных снарядов киевскому режиму необходимо будет рассматривать как новый шаг к эскалации вооружённого конфликта. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на текст проекта официального заявления Совета Федерации.

Фото: minsvyaz. ru

Из документа следует, что решение Вашингтона о передаче Украине таких боеприпасов является свидетельством абсолютного бессилия на фоне провалившегося "контрнаступления" укронацистов.

В проекте заявления Совфеда говорится также о том, что гуманитарные последствия будут серьёзными, а потому Москва готова к зеркальному ответу.