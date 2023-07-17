Поставки Соединёнными Штатами кассетных снарядов киевскому режиму необходимо будет рассматривать как новый шаг к эскалации вооружённого конфликта. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на текст проекта официального заявления Совета Федерации.
Из документа следует, что решение Вашингтона о передаче Украине таких боеприпасов является свидетельством абсолютного бессилия на фоне провалившегося "контрнаступления" укронацистов.
В проекте заявления Совфеда говорится также о том, что гуманитарные последствия будут серьёзными, а потому Москва готова к зеркальному ответу.
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