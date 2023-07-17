Матвийчук: Крымский мост атаковали малозаметные дроны примерно с 300 кг взрывчатки

Крымский мост, судя по всему, атаковали малозаметные компактные дроны, которые трудно обнаружить с помощью радиолокационных станций (РЛС). Об этом в интервью Pravda.Ru заявил полковник запаса Анатолий Матвийчук.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

По его словам, про особенности беспилотников говорить ещё рано. Однако он предположил, что для теракта на Крымском мосту были использованы такие же дроны, как и при попытке атаковать Черноморский флот РФ.

"Скорее всего, это производство США и Великобритании. Они могут нести на земле приблизительно до 250-300 кг взрывчатого вещества. Вот сегодня они выполнили это. Речь идёт о малозаметных дронах, созданных по технологии Стелс. И они вообще компактные. Когда такие БПЛА идут на большой скорости, их очень тяжело обнаружить благодаря РЛС", — сказал Матвийчук.

Он добавил, что британцы поставили Киеву порядка 150 подобных беспилотников. Часть из них уже использована, уточнил военспец. Как пояснил полковник, БПЛА управляются дистанционно посредством космической связи.

"И, вероятно, сейчас атаковали именно мост из фарватера зерновой сделки. Суда, вывозившие пшеницу, могли служить прикрытием", — резюмировал собеседник Pravda.Ru.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о ЧП на мосту в районе 145-й опоры. Позже выяснилось, что сооружение атаковали два надводных БПЛА, принадлежащих Украине. В результате теракта скончалась супружеская пара из Белгородской области, которая ехала на отдых в Крым. Дочь белгородцев доставлена в больницу.