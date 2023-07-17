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Пресс-секретарь президента РФ Песков: Путину представлены доклады по теракту на Крымском мосту

Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время детально изучает представленные ему доклады по теракту, произошедшему на Крымском мосту утром 17 июля. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Путину представлены доклады по теракту на Крымском мосту
Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь главы российского государства уточнил, что доклады о последствиях атаки на Крымский мост сделали: губернатор Крыма Сергей Аксёнов, глава ФСБ Александр Бортников, вице-премьер-министр Марат Хуснулин и руководитель Минтранса Виталий Савельев.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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