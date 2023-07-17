Президент РФ Владимир Путин в настоящее время детально изучает представленные ему доклады по теракту, произошедшему на Крымском мосту утром 17 июля. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь главы российского государства уточнил, что доклады о последствиях атаки на Крымский мост сделали: губернатор Крыма Сергей Аксёнов, глава ФСБ Александр Бортников, вице-премьер-министр Марат Хуснулин и руководитель Минтранса Виталий Савельев.
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