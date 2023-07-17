Врио руководителя ДНР Денис Пушилин опубликовал в своём Телеграм-канале обращение по случаю девятой годовщины авиакатастрофы Boeing MH17, произошедшей в Донбассе в 2014 году. Он заявил об отсутствии сомнений в том, что в страшной трагедии виновен киевский режим.
По словам Пушилина, главной целью украинского правительства было повышение градуса вооружённого конфликта.
"Чтобы в катастрофе Боинга обвинить ополчение Донбасса", — подчеркнул врио главы ДНР.
Пушилин акцентировал внимание на том, что результатом чудовищного преступления Украины стала гибель 298 человек, в числе которых было 80 детей.
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