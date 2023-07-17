ВСУ намерены использовать танки M1A1FEP в ходе очередной попытки наступления

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На одном из полигонов в Германии заметили американский основной боевой танк M1A1FEP. На данных машинах ВСУ проходят огневую подготовку.

Фото: n4k.ru

В скором времени около 30 единиц M1A1FEP поступят в строевые части противника. Эксперты полагают, что именно на американских машинах ВСУ попытаются прорвать фронт на Мелитопольском или Бердянском направлениях.

Украинские войска получили горький опыт использования немецких "Леопардов" в ходе своего наступления, поэтому уже сейчас ВСУ вынуждены улучшить тактику введения в бой современной западной бронетехники, сообщает "Военное дело".