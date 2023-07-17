На одном из полигонов в Германии заметили американский основной боевой танк M1A1FEP. На данных машинах ВСУ проходят огневую подготовку.
В скором времени около 30 единиц M1A1FEP поступят в строевые части противника. Эксперты полагают, что именно на американских машинах ВСУ попытаются прорвать фронт на Мелитопольском или Бердянском направлениях.
Украинские войска получили горький опыт использования немецких "Леопардов" в ходе своего наступления, поэтому уже сейчас ВСУ вынуждены улучшить тактику введения в бой современной западной бронетехники, сообщает "Военное дело".
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