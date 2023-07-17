Сегодня, 17 июля, на Крымском мосту прогремели два взрыва. Объект атаковали беспилотные надводные аппараты. Основная область их применения — российские военные корабли и прочие прибрежные объекты. Крымский мост является одной из приоритетных целей.
Девять месяцев назад он пострадал из-за взрыва грузового автомобиля, который был начинён взрывчаткой. Однако уже тогда противник прорабатывал вариант использования дрона. Об этом сообщил военный журналист Юрий Подоляка.
Он подчеркнул: мост почти никак не охраняется с моря. На этом фоне Подоляка обратился к Генеральному штабу России и задал вопрос: чем занимались на протяжении этих самых девяти месяцев?
"Надеялись на авось? Писать кляузы на военблогеров и снимать с должностей командиров, которые приносят реальный результат на поле боя, они умеют хорошо. А вот принимать элементарные решения для защиты стратегических объектов у них получается явно хуже", — заявил Подоляка.
Журналист убеждён, что из-за подобных "инцидентов" у всей страны возникает всё больше и больше вопросов, но ответов на них пока нет.
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