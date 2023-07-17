Один день в Ясиноватой: как выживают люди Донбасса

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с Каролиной Лисовенко, замглавы администрации Ясиноватой, одного из самых обстреливаемых городов ДНР.

"У нас город небольшой. Раньше у нас было около 36 тысяч человек, сейчас — 15-17 тысяч. Здесь у нас самый обстреливаемый район. Беременной женщине ампутировали ногу. С ребёнком все хорошо. Это было около недели назад. Здесь был прилёт в детский центр, здесь в банк", — рассказала чиновница.

Вместе с тем, жители Ясиноватой и других городов Донбасса хотят жить обычной жизнью.

"И рестораны, и кафе у нас есть. Люди хотят жить. Мы ничем не отличаемся от людей, которые хотят жить мирной жизнью. Все праздники, свадьбы… Стараемся отчаянно жить", — заявила Лисовенко.