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Один день в Ясиноватой: как выживают люди Донбасса

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Силовые структуры

Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с Каролиной Лисовенко, замглавы администрации Ясиноватой, одного из самых обстреливаемых городов ДНР.

"У нас город небольшой. Раньше у нас было около 36 тысяч человек, сейчас — 15-17 тысяч. Здесь у нас самый обстреливаемый район. Беременной женщине ампутировали ногу. С ребёнком все хорошо. Это было около недели назад. Здесь был прилёт в детский центр, здесь в банк", — рассказала чиновница.

Вместе с тем, жители Ясиноватой и других городов Донбасса хотят жить обычной жизнью. 

"И рестораны, и кафе у нас есть. Люди хотят жить. Мы ничем не отличаемся от людей, которые хотят жить мирной жизнью. Все праздники, свадьбы… Стараемся отчаянно жить", — заявила Лисовенко.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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