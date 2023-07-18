Марочко: ВСУ провалили атаку на оборонительные рубежи РФ под Красным Лиманом

Военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о провале штурмовых действий украинских войск под Красным Лиманом.

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По его словам, неподалёку от Червонопоповки в ЛНР украинские боевики попытались атаковать российские оборонительные рубежи. Он отметил, что ВСУ не смогли осуществить нападение из-за отсутствия огневой поддержки.

"Данную наступательную операцию вполне можно отнести к так называемому "мясному" штурму", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Как пояснил офицер, киевский режим отдаёт боевикам ВСУ, находящимся на Краснолиманском направлении, такие задания, которые они не способны выполнить.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные, подтянув необходимые резервы, пошли в контратаку в районе Красного Лимана.