Депутат Госдумы России от Крыма Леонид Ивлев выступил с заявлением о том, что вооружение, дальнобойные ракеты и боеприпасы доставляли Украине под прикрытием зерновой сделки.
По оценкам генерал-майора запаса, решение прекратить сделку было "абсолютно правильным".
Напомним, в минувший понедельник, 17 июля, Москва направила официальные уведомления Украине, Турции и ООН, проинформировав их о своём возражении против пролонгации зерновой сделки.
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