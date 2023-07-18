Депутат Госдумы Ивлев: оружие на Украину доставляли под прикрытием зерновой сделки

Депутат Госдумы России от Крыма Леонид Ивлев выступил с заявлением о том, что вооружение, дальнобойные ракеты и боеприпасы доставляли Украине под прикрытием зерновой сделки.

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По оценкам генерал-майора запаса, решение прекратить сделку было "абсолютно правильным".

Напомним, в минувший понедельник, 17 июля, Москва направила официальные уведомления Украине, Турции и ООН, проинформировав их о своём возражении против пролонгации зерновой сделки.