Украинские власти намерены исключить из Конституции страны норму о недопущении размещения в стране иностранных военных баз. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, заложенная в Конституцию норма ситуативно устарела, и министр предложил её убрать.
Резников потребовал:
В его мечтах таким образом Киев "дополнит уже имеющийся в преамбуле Конституции пункт о евроатлантических стремлениях Украины".
По поводу позорного для Владимира Зеленского саммита в Вильнюсе Резников высказал мнение, что там не было провала с отказом взять Украину в Альянс, а ... стартовал «транзитный период вступления» Киева в блок.
Дескать, через одиноко стоявшего президента Украина донесла свою позицию о невозможности превратить отказ от членства в НАТО в «переговорную позицию».
Собственно, это происходит уже не в первый раз.
Украинские власти уже выступали с предложением разместить на своей территории средства ПВО и ПРО США. Ранее они звали войска НАТО и предлагали привезти ядерное оружие - пусть чужое и на время, но на свою территорию.
Кроме того, бывшие и действующие политики и военные США, представители ЦРУ признали, что после Майдана-2014 планировали развернуть базу флота США и НАТО в Севастополе, разорвав договоры с Россией и выгнав Черноморский флот.
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