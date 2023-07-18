Украина меняет Конституцию для баз НАТО с ядерным оружием

2:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские власти намерены исключить из Конституции страны норму о недопущении размещения в стране иностранных военных баз. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию

По его словам, заложенная в Конституцию норма ситуативно устарела, и министр предложил её убрать.

Резников потребовал:

Не заниматься поиском обтекаемых формулировок, пытаясь не «называть базу базой, а неким «центром взаимодействия и обмена опытом».

Уничтожить почву для спекуляций и вводить актуальные нормы для «обеспечения своей безопасности, в том числе путем присоединения к международным договорам или организациям».

В его мечтах таким образом Киев "дополнит уже имеющийся в преамбуле Конституции пункт о евроатлантических стремлениях Украины".

По поводу позорного для Владимира Зеленского саммита в Вильнюсе Резников высказал мнение, что там не было провала с отказом взять Украину в Альянс, а ... стартовал «транзитный период вступления» Киева в блок.

Дескать, через одиноко стоявшего президента Украина донесла свою позицию о невозможности превратить отказ от членства в НАТО в «переговорную позицию».

Собственно, это происходит уже не в первый раз.

Украинские власти уже выступали с предложением разместить на своей территории средства ПВО и ПРО США. Ранее они звали войска НАТО и предлагали привезти ядерное оружие - пусть чужое и на время, но на свою территорию.

В 2021 году Верховная рада Украины внесла поправки в закон "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооружённых сил других государств на территории Украины".

В 2015 году был разрешён "допуск на Украину иностранных подразделений с потенциальными носителями ядерного оружия или других видов массового поражения для краткосрочного размещения".

В 2016 году президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о допуске к международным военным учениям на Украине подразделений ВС иностранных государств.

Кроме того, бывшие и действующие политики и военные США, представители ЦРУ признали, что после Майдана-2014 планировали развернуть базу флота США и НАТО в Севастополе, разорвав договоры с Россией и выгнав Черноморский флот.