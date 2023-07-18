WP: представители Киева возмущены слишком быстрой реакцией российских войск на действия ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мнению украинских чиновников, российские военные чересчур быстро реагируют на любые действия со стороны ВСУ, без раздумий открывая огонь по украинской бронетехнике и противоминным средствам. Об этом сообщает The Washington Post.

Фото: orenburg.media

"По словам украинских официальных лиц, Россия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике и противоминным средствам, таким как система дистанционного разминирования MICLIC", — сказано в материале.

Авторы напомнили, что все попытки прорыва российской обороны бронетанковыми подразделениями ВСУ были жёстко пресечены российской армией, использовавшей с этой целью артиллерию, авиацию и противотанковое вооружение. В итоге украинские силы понесли огромные потери, добавили эксперты.