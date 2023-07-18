По мнению украинских чиновников, российские военные чересчур быстро реагируют на любые действия со стороны ВСУ, без раздумий открывая огонь по украинской бронетехнике и противоминным средствам. Об этом сообщает The Washington Post.
"По словам украинских официальных лиц, Россия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике и противоминным средствам, таким как система дистанционного разминирования MICLIC", — сказано в материале.
Авторы напомнили, что все попытки прорыва российской обороны бронетанковыми подразделениями ВСУ были жёстко пресечены российской армией, использовавшей с этой целью артиллерию, авиацию и противотанковое вооружение. В итоге украинские силы понесли огромные потери, добавили эксперты.
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