Мэр украинского города Дрогобыч (Львовская область) Тарас Кучма проинформировал сегодня о том, что ему вручили повестку в военкомат. По словам чиновника, повестки получили также все члены исполнительного комитета местного горсовета, сообщают корреспонденты сайта Zaxid. net.
"Это нормальное явление", — подчеркнул Кучма.
Градоначальник Дрогобыча уточнил, что должностные лица городского совета получили повестки утром во вторник, 18 июля, перед очередным рабочим заседанием. Однако, у каждого чиновника есть бронь от мобилизации, резюмировал Кучма.
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