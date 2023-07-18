Мэру Дрогобыча Львовской области Кучме и членам исполкома городского совета вручили повестки в военкомат

Мэр украинского города Дрогобыч (Львовская область) Тарас Кучма проинформировал сегодня о том, что ему вручили повестку в военкомат. По словам чиновника, повестки получили также все члены исполнительного комитета местного горсовета, сообщают корреспонденты сайта Zaxid. net.

Фото: СмК

"Это нормальное явление", — подчеркнул Кучма.

Градоначальник Дрогобыча уточнил, что должностные лица городского совета получили повестки утром во вторник, 18 июля, перед очередным рабочим заседанием. Однако, у каждого чиновника есть бронь от мобилизации, резюмировал Кучма.