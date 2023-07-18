Рядом с посёлком Михайловский Запорожской области полиция обнаружила потаённый склад с 25-ю противотанковыми минами, тремя гранатами и тремя запалами от них. Как передаёт ГУ МВД по региону, все боеприпасы в скором времени будут ликвидированы.
"Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных к организации данного тайника".
Ранее сообщалось о нахождении тайника с 10 выстрелами и семью снарядами калибра 122 мм на территории Херсонской области.
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