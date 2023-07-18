В Запорожской области нашли тайник с 25 противотанковыми минами

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Рядом с посёлком Михайловский Запорожской области полиция обнаружила потаённый склад с 25-ю противотанковыми минами, тремя гранатами и тремя запалами от них. Как передаёт ГУ МВД по региону, все боеприпасы в скором времени будут ликвидированы.

Фото: news.rambler.ru

"Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных к организации данного тайника".

Ранее сообщалось о нахождении тайника с 10 выстрелами и семью снарядами калибра 122 мм на территории Херсонской области.