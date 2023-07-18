Экс-депутат Верховной Рады Царёв назвал весну 2024 крайним сроком окончания СВО

Согласно заявлениям экс-депутата Верховной Рады Олега Царёва, конфликт на Украине может завершиться к весне следующего года.

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Царёв отмечает, что американские аналитики из RAND уже полгода назад пришли к выводу, что заморозка украинского конфликта необходима, поскольку США достигли своих целей в регионе. Однако Украина, по их мнению, не готова к заключению соглашений с Россией.

Царёв указывает, что провал контрнаступления и неудачные действия со стороны украинской армии заставят Запад толкнуть Украину к мирным соглашениям или заморозке конфликта. В своих действиях Киев проявляет отчаяние, например, устраивая удары по инфраструктуре Крымского моста, создавая панику вокруг возможного взрыва Запорожской АЭС и Каховской ГЭС, пишет Общественная Служба Новостей.

По словам Царёва, любое прекращение конфликта будет катастрофичным для существующей украинской власти. Поэтому Киев предпринимает такие действия, чтобы отойти от предписанного сценария, навязанного Вашингтоном.

Администрация президента Байдена, по мнению Царёва, заинтересована в прекращении конфликта и готова предоставить Украине определенные бонусы. В ходе переговоров возможно, что Россия возьмёт под свой контроль Одессу, левый берег Днепра, Харьков, Запорожье и Николаев. Однако Царёв полагает, что украинский президент не будет готов к подписанию мирного соглашения с Россией в обмен на территории.

Заморозка конфликта, по мнению Царёва, не приведёт к изменению границ России и Украины. Единственный способ изменить ситуацию — продвижение ВС РФ вперёд, но это затруднительно из-за численного преимущества украинских войск.

Царёв предполагает, что к осени будут вестись активные переговоры, возможно, сама Украина в них участвовать не будет.