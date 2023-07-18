Полянский: дипломаты в кулуарах ООН возмутились из-за атаки Украины на Крымский мост

Дипломаты в кулуарах ООН возмутились из-за атаки Киева на Крымский мост, сообщает первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Фото: regnum.ru

В своём выступлении на канале Соловьёв-Live он отметил, что коллеги из различных стран выразили не только удивление, но и возмущение по поводу этой ситуации. Они осознают, что атака нанесла удар по гражданской инфраструктуре и привела к гибели невинных людей, находившихся вдали от зоны боевых действий.

Полянский подчеркнул, что объяснить такие действия Киева с точки зрения военных потребностей практически невозможно. Атака на Крымский мост является серьёзным нарушением международного права и угрозой мирной стабильности в регионе.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников в ранние часы понедельника. В результате этой атаки погибла семейная пара из Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь получила травмы.