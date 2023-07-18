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Украинский политолог Соскин призвал ВСУ прекратить сопротивление и разрешить Путину разобраться с НАТО

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Силовые структуры

Украинский политолог Олег Соскин уверен, что ВСУ должны открыть Владимиру Путину путь на страны НАТО.

Украинский политолог Соскин призвал ВСУ прекратить сопротивление и разрешить Путину разобраться с НАТО
Фото: topwar.ru

Соскин рекомендует Украине подписать договор о прекращении огня, чтобы позволить российской армии столкнуться напрямую со странами Североатлантического альянса.

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы считает, что ВС РФ должны иметь возможность беспрепятственно пойти на Польшу, на Литву, Латвию, Эстонию.

"Давайте им поможем! Давайте прекратим на фронте огонь, подпишем временное соглашение и развяжем Путину руки и всем остальным", — призвал Соскин.

Ранее Соскин рассказал, кто готовится нанести удар по украинскому народу.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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