Украинский политолог Олег Соскин уверен, что ВСУ должны открыть Владимиру Путину путь на страны НАТО.
Соскин рекомендует Украине подписать договор о прекращении огня, чтобы позволить российской армии столкнуться напрямую со странами Североатлантического альянса.
Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы считает, что ВС РФ должны иметь возможность беспрепятственно пойти на Польшу, на Литву, Латвию, Эстонию.
"Давайте им поможем! Давайте прекратим на фронте огонь, подпишем временное соглашение и развяжем Путину руки и всем остальным", — призвал Соскин.
Ранее Соскин рассказал, кто готовится нанести удар по украинскому народу.
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