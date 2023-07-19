Мэр Киева Кличко подтвердил атаку ВКС РФ: "Слышны звуки взрывов. Работает ПВО"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил информацию о массированной атаке Военно-космических сил РФ на Киев и Киевскую область.

Фото: РИА Новости

"В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО. А также работает сейчас в области", — сообщил он рано утром 19 июля в своём Telegram-канале.

По словам российских военкоров, это уже вторая за ночь атака на столицу Украины. Первая волна состояла исключительно из дронов-камикадзе, рассказали репортёры издания "Русская весна".

Ранее стало известно, что новейшие российские танки Т-14 "Армата" прошли испытание боем в зоне спецоперации, после чего машины вывели в тыл.