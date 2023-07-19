ТАСС: танки Т-14 "Армата" вывели в тыл после применения в зоне СВО группировкой "Юг"

Применение новейших российских танков Т-14 "Армата" в боевых действиях во время спецоперации стало очередным этапом испытаний машины.

Фото: mil.ru

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, подразделения Южного военного округа использовали несколько танков в зоне СВО, сообщает агентство ТАСС.

"Активно "Армату" применяли "южане" в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой", — пояснил собеседник журналистам.

Авторы материала отмечают, что официальные лица Минобороны РФ о применении "Арматы" на Украине не сообщали, но известно, что тестирование новой боевой машины ещё не закончено.

Ранее луганский военный эксперт рассказал, что украинские подразделения каждый день теряют до батальона солдат на Донецком направлении.