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ТАСС: танки Т-14 "Армата" вывели в тыл после применения в зоне СВО группировкой "Юг"

Силовые структуры

Применение новейших российских танков Т-14 "Армата" в боевых действиях во время спецоперации стало очередным этапом испытаний машины.

ТАСС: танки Т-14 "Армата" вывели в тыл после применения в зоне СВО группировкой "Юг"
Фото: mil.ru

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, подразделения Южного военного округа использовали несколько танков в зоне СВО, сообщает агентство ТАСС.

"Активно "Армату" применяли "южане" в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой", — пояснил собеседник журналистам.

Авторы материала отмечают, что официальные лица Минобороны РФ о применении "Арматы" на Украине не сообщали, но известно, что тестирование новой боевой машины ещё не закончено.

Ранее луганский военный эксперт рассказал, что украинские подразделения каждый день теряют до батальона солдат на Донецком направлении.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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