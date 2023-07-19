Российская армия уничтожает всю портовую инфраструктуру Украины

Крылатые ракеты ВС РФ сегодня, 19 июля, ночью нанесли удары по украинской. акватории Чёрного моря.

Фото: https://t.me/starukhofficial

Сообщается, что Одессу и другие портовые города атаковали ракеты Х-22, "Калибры" и беспилотные аппараты.

В украинских соцсетях Одессы сообщили, что "в Ильичёвске горит порт, скорее всего, там попали по "нефтянке". Позже подтвердилось, что ударом поражена одесская нефтебаза.

"Теперь уже точно ясно, что россияне бьют по всей портовой инфраструктуре. Одесса, Ильичёвск, Очаков, Николаев, везде фиксируют прилёты. Скорее всего, прилёты будут и по Белгород-Днестровскому, по Южному, Измаилу, Рени. Пару недель таких обстрелов — и от портов останутся только воспоминания. ПВО в регионе захлебнулось. Иногда ракеты ПВО просто сбиваются с пути", — подвёл итоги сегодняшней ночи Telegram-канал "Картель".

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Киеве — сообщали о пуске ракет с самолётов Ту-22м3.

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