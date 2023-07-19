Пушилин проинформировал об усилении мер безопасности вдоль Азовского моря

Сотрудниками профильных служб усилены меры безопасности вдоль Азовского моря на сухопутном коридоре в Республику Крым, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.

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По его словам, на данном маршруте обеспечены регулировка и безопасность прохождения. Безопасность и комфорт вдоль Азовского моря обеспечивают также военнослужащие, резюмировал Пушилин.