Сотрудниками профильных служб усилены меры безопасности вдоль Азовского моря на сухопутном коридоре в Республику Крым, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, на данном маршруте обеспечены регулировка и безопасность прохождения. Безопасность и комфорт вдоль Азовского моря обеспечивают также военнослужащие, резюмировал Пушилин.
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