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Пушилин проинформировал об усилении мер безопасности вдоль Азовского моря

Силовые структуры

Сотрудниками профильных служб усилены меры безопасности вдоль Азовского моря на сухопутном коридоре в Республику Крым, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.

Пушилин проинформировал об усилении мер безопасности вдоль Азовского моря
Фото: РБК

По его словам, на данном маршруте обеспечены регулировка и безопасность прохождения. Безопасность и комфорт вдоль Азовского моря обеспечивают также военнослужащие, резюмировал Пушилин.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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