Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет

Сценарии окончания военного конфликта на Украине подразумевают три варианта развития событий. По крайней мере, так это преподносят украинские власти и политологи - но для России приемлем только один вариант.

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На сегодняшний день киевский режим отказывается от переговоров, а Запад выражает готовность поддерживать Украину бессрочно, хотя его политики и население уже "воют" - пора помогать своему народу, а не Киеву. В таких условиях Россия может победить Украину только военным путём - делится 3MV.

Прогнозы по окончанию конфликта озвучил на днях советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Первым сценарием, разумеется, числится победа над Россией, а ещё мечта о последующем «доминировании Украины в регионе».

Звучит фантастически, но Киев настаивает на такой трактовке - дескать, Запад сможет до бесконечности вооружать ВСУ (нет) в необходимых для наступления объемах.

Воевать же с Россией напрямую страны НАТО не намерены, заявил глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан. По мнению эксперта, да и не только его, РФ (при угрозе существования государства) применит всё - включая ядерное оружие.

Впрочем и без таких радикальных мер Украина как независимое государство уже полностью провалилась. Об этом и говорил венгерский премьер Виктор Орбан. Киев полностью лишился суверенитета ещё в 2014 году, так что если и говорить о доминировании в Восточной Европе, то это будет точно не Украина. Польша просто не даст ей развернуться никогда.

Второй вариант развития событий - военное поражение Украины и её последующее уничтожение.

Российские войска пока не могут брать города-миллионники и обходятся "чем есть" - без "набора критической массы живой силы", то есть без мобилизации (всеобщей или новой частичной). Исходя из этого, эксперты считают - СВО "затянется" ещё на год-два. Лизан считает, что постепенно разные регионы Украины будут выходить из состава страны.

Россия же будет использовать снижение объёмов поставляемых вооружений Киеву и исчерпание мобилизационного потенциала киевского режима. Свои же мощности РФ задействует по полной - и с учетом поддержки СВО в обществе будет заниматься демонтажом марионеточного режима в Киеве.

Третий сценарий подразумевает приостановку боевых действий на линии разграничения и заморозку конфликта, либо какой-то компромисс по аналогии с минскими договоренностями.

Так Украина будет исчезать медленнее, но по сути это означает самоубийство страны.

Как заявил политобозреватель ТРК «Крым» Сергей Веселовский, Украина как государство более не жизнеспособна. Западу остаётся ещё какое-то время накачивать её оружием, а позже вводить внешнее управление с заменой режима Зеленского.

Москве такая реальность вообще не интересна, но остается ещё и небольшая возможность прекратить все обстрелы по итогу переговоров при признании Киевом текущего положения вещей. К последнему режим Зеленского может и должен принудить уставший от Украины Запад.

"В любом случае, хоть какие-то осмысленные изменения могут произойти через полтора года в случае победы Трампа на выборах президента США. Для республиканцев больший интерес представляет Китай, но остановить боевые действия на Украине все равно будет сложно, хотя и нужно" - пишут международные эксперты.

Добавим, что ранее уже публиковались сценарии окончания СВО - и эксперты, в том числе Пентагона и западных СМИ называли их "страшными для Украины".

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