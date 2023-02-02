Джаралла назвал три сценария окончания СВО на Украине: разгром, переговоры, военное решение

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла видит три пути решения конфликта на Украине. В беседе с корреспондентом Pravda.Ru он отметил, что в экспертном сообществе сейчас доминируют западные точки зрения.

Первый вариант развития событий — это переговоры. Но Запад понимает исход СВО по-своему, говорит собеседник.

"Наши западные собеседники на самом деле подразумевают лишь какой-то из вариантов капитуляции России или же получение передышки для того, чтобы подготовить схватку на будущее. Мы это уже проходили. Россия, конечно, не отвергает этот вариант. Но для неё важно, чтобы эти переговоры в этот раз завершились такими соглашениями и такими гарантиями, чтобы никогда больше с этой территории угроза не исходила", — описал один из вероятных исходов конфликта Джаралла.

Второй вариант — это военное решение, который реализуется прямо сейчас, отметил эксперт. Россия экономит ресурсы, бережёт человеческие жизни, а Украина несёт огромные потери и сокращает свои территории. Незалежная находится под внешним управлением, поэтому киевская власть не в силах противостоять ему.

Третьим вариантом развития событий и завершения спецоперации Джаралла назвал разгром страны, который уже происходит, хоть и очень медленно.

"Итогом его (Разгрома. — Прим. ред.) станет то, что территорий, которые присоединятся к России, помимо имеющихся уже, станет больше, оставшаяся территория будет переформатирована на такие государственные образования, которые точно не будут никогда больше создавать угрозы для России и безопасности её граждан", — сказал собеседник.

Россия выбрала жестокую тактику "рубить хвост по частям", чтобы избежать больших потерь. И она, вероятно, приведёт к победе, если другие варианты будут отвергнуты, подытожил эксперт.

Ранее Джаралла заявил, что Россия будет применять свою схему ведения СВО на Украине до тех пор, пока Киев не одумается.