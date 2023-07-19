Военкор Руденко заявил о поражении эшелона с военными и техникой ВСУ в Виннице

Российская авиация нанесла удар по эшелону с личным составом и техникой ВСУ в Виннице. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко, ссылаясь на украинские источники.

Фото: nypost.com

Противник зафиксировал точный прилёт российской ракеты по эшелону на станции. Удар произошёл 16 июля.

"А мы, если честно, и не знали об этом удачном попадании. Спасибо, что сообщили", — отметил военкор.