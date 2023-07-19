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Сальдо заявил об уничтожении армией РФ крупнейшего топливного склада ВСУ

Силовые структуры

Врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо заявил об уничтожении российскими войсками крупнейшего склада, где хранились горюче-смазочные материалы (ГСМ) Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Сальдо заявил об уничтожении армией РФ крупнейшего топливного склада ВСУ
Фото: kremlin.ru

По его словам, цель была поражена российскими бойцами из группировки "Днепр". Он добавил, что склад располагался неподалёку от населённого пункта Львово Бериславского муниципального округа.

"Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра", — подчеркнул Сальдо в Telegram-канале.

Ранее эксперт Алексей Безбородов сообщил, что ночью 19 июля российские ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) остановили почти всю портовую инфраструктуру Одесской области.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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