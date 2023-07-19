Сальдо заявил об уничтожении армией РФ крупнейшего топливного склада ВСУ

Врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо заявил об уничтожении российскими войсками крупнейшего склада, где хранились горюче-смазочные материалы (ГСМ) Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: kremlin.ru

По его словам, цель была поражена российскими бойцами из группировки "Днепр". Он добавил, что склад располагался неподалёку от населённого пункта Львово Бериславского муниципального округа.

"Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра", — подчеркнул Сальдо в Telegram-канале.

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