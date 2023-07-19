МК: Кнутов рассказал, какая ракета могла долететь до полигона в Крыму

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли сегодня утром удар по полигону в Крыму, где, вероятно, хранились боеприпасы. Версию возможного применения украинской ракеты "Гром", являющейся отдалённым аналогом российского "Искандера", оценил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК".

Фото: РБК

По мнению аналитика, информацию противник мог получить заранее из агентурной сети, а затем её подтвердила разведка. Возможно, это работа одной из "спящих ячеек", а взрыв склада организовала группа диверсантов.

Но версию об украинской ракете, которая могла прилететь по складам с боеприпасами, Кнутов также не исключил.

Он отметил, что ракета "Гром", которую, как предполагают некоторые источники, применяли ВСУ во время атаки, является украинской разработкой и представляет собой что-то среднее между ракетой "Точка-У" и российской ракетой комплекса "Искандер". Эти ракеты разрабатывались изначально для Саудовской Аравии, однако позже предприятия, которые их выпускали свернули свою деятельность.

Информация об эпизодических ударах с использованием "Грома" стала появляться около года назад, но их обычно достаточно успешно перехватывало ПВО, объяснил собеседник издания.

Если всё же подтвердится, что причиной пожара на крымском на полигоне стала ракета "Гром", российским военным придётся задуматься над тем, как усилить систему ПВО, заключил эксперт.

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