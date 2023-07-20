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Военный ВС РФ рассказал, почему мечтает сразиться с немецким танком Leopard

Силовые структуры

Командир российский танковой роты заявил о желании столкнуться в бою с немецким танком Leopard.

Военный ВС РФ рассказал, почему мечтает сразиться с немецким танком Leopard
Фото: Telegram

По словам военного, он сомневается в том, что Leopard — неуязвимая боевая машина.

"Их рекламируют: крутой, заряженный. По факту мы посмотрим, как получится", — отметил командир в интервью "Звезде".

Как пояснил участник специальной военной операции (СВО), российскому танку нет равных на поле боя. Он также подчеркнул, что в ходе столкновений с ВСУ ему удалось уничтожить 17 единиц бронированной техники, в том числе боевую машину пехоты Marder, произведённую в Германии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отказе украинских военнослужащих садиться в немецкие танки Leopard, поскольку эта техника является приоритетной целью для российской армии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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