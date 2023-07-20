Солдат ВС РФ в одиночку смог сдержать атаку роты ВСУ под Артёмовском

Механизированная рота ВСУ атаковала позиции российской армии на Артёмовском направлении в окрестностях Дубово-Василевки. В наступление пошли два танка Т-64БВ и две боевых машины пехоты. Украинской группе удалось пройти под артиллерийским огнём ВС РФ и приблизиться к траншеям. Затем ВСУ начали наносить удары по российским окопам, где находился один солдат. Об этом сообщает Telegram-канал "Военный Осведомитель".

Фото: live24.ru

На помощь к нему подоспели противотанковые ракетные комплексы и открыли огонь по броне неприятеля. Первое попадание ПТРК пришлось в Т-64БВ, на него задом наехала БМП-2 и тоже получила ракету. Затем была уничтожена замыкающая БМП-1, из которой выжил всего один тяжелораненый десантник. Отошедший экипаж танка бросил его умирать.

"В десантном отделении подбитой БМП-2 уцелело несколько человек и продолжили штурм траншеи, которую удерживал всего один наш боец. Никто не бросил выполнение задачи, однако противник так и не смог преодолеть сопротивление воина, который отстреливался и бросал гранаты до подхода подкрепления", — рассказали военкоры.