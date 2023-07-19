Подберёзкин назвал идеальный вариант применения танков Т-14 "Армата" в зоне СВО

На данный момент российские танки Т-14 "Армата" проходят войсковые испытания. Сделано всего два десятка новейших боевых машин, поэтому их полноценное участие в спецоперации на Украине не сможет существенно повлиять на ход боевых действий. Об этом сообщил директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Фото: mil.ru

Ранее подразделения Южного военного округа применяли в бою танки "Армата", чтобы посмотреть, как себя проявят машины. Потом Т-14 были выведены с передовой.

"Это командирские танки. Их эффективность намного выше, когда они используются не кучей, а штучно. Командирская машина должна идти вместе с батальоном других танков. Например, с Т-90. Это идеальный вариант", — объяснил профессор.

Кроме того, Т-14 — это танк нового поколения. Он не только эффективный, но и очень дорогой, поэтому "Армата" не предназначена для массированного использования.

С российским Т-14 можно сопоставить только последнюю модификацию Leopard 2А7+. Однако даже он не составит конкуренцию "Армате", поскольку у немецкой разработки есть масса недостатков, считает Подберёзкин.

"Я думаю, что никакой танк не может конкурировать с российской "Арматой" в полной мере", — заключил собеседник Pravda.Ru.