В Пентагоне подтвердили, что часть переданной Киеву западной военной техники похитили торговцы оружием, передаёт канал CNN.
Генеральный инспектор Минобороны США отметил в отчёте, что летом 2022 года злоумышленники, выдавшие себя за представителей гуманитарной миссии, украли бронежилеты. Сумма ущерба составила около 17 тысяч долларов.
Кроме того, в августе прошлого года бойцами добровольческого батальона были похищены винтовки и патроны для последующей продажи на чёрном рынке, сказано в документе.
Как пояснил инспектор, эти случаи зафиксированы сотрудниками украинских спецслужб.
В отчёте подчёркивается: Киеву не удалось в полной мере осуществить мониторинг применения американских вооружений, полученных в качестве помощи в 2022 году. По данным Пентагона, США тоже столкнулись с проблемами при попытке проконтролировать движение западной техники на Украине.
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