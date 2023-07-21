CNN: Пентагон подтвердил, что на Украине похитили часть отправленного Западом оружия

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Пентагоне подтвердили, что часть переданной Киеву западной военной техники похитили торговцы оружием, передаёт канал CNN.

Фото: Министерство обороны Украины

Генеральный инспектор Минобороны США отметил в отчёте, что летом 2022 года злоумышленники, выдавшие себя за представителей гуманитарной миссии, украли бронежилеты. Сумма ущерба составила около 17 тысяч долларов.

Кроме того, в августе прошлого года бойцами добровольческого батальона были похищены винтовки и патроны для последующей продажи на чёрном рынке, сказано в документе.

Как пояснил инспектор, эти случаи зафиксированы сотрудниками украинских спецслужб.

В отчёте подчёркивается: Киеву не удалось в полной мере осуществить мониторинг применения американских вооружений, полученных в качестве помощи в 2022 году. По данным Пентагона, США тоже столкнулись с проблемами при попытке проконтролировать движение западной техники на Украине.