The Telegraph показала кадры применения кассетных боеприпасов ВСУ под Купянском

Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали применять американские кассетные снаряды под Купянском. Соответствующие кадры появились на YouTube-канале британской газеты The Telegraph.

Фото: pagina12.com.ar

По информации издания, на видеозаписи продемонстрировано использование бомб военными 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как пояснил украинский солдат, кассетные снаряды "накрывают" очень большие участки, поражая легкобронированную технику и живую силу.

"Это позволяет нашей пехоте отбивать атаки или закрепляться на новой позиции", — сказал офицер ВСУ в беседе с корреспондентом газеты.

Ранее журналисты Washington Post сообщили, что украинские войска начали обращаться к кассетным боеприпасам, которые были предоставлены Киеву Вашингтоном. Источник издания допустил применение этих бомб на Артёмовском направлении.

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