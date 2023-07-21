Границы призывного возраста в России, согласно соответствующему законопроекту, составят от 18 до 30 лет, следует из заявления руководителя оборонного комитета Государственной думы Андрея Картаполова.
По его словам, члены комитета поддержали поправку ко второму чтению законопроекта. Как подчеркнул депутат, главное изменение заключается в установлении верхнего предела призывного возраста в 30 лет, при этом нижний предел остался прежним — 18 лет.
"Очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет", — пояснил Картаполов журналистам.
Генерал добавил, что вступление новых норм в законную силу запланировано на январь 2024 года, следовательно, они не ещё будут действовать во время осенней призывной кампании в текущем году.
Ранее Картаполов опроверг возможность второй волны частичной мобилизации на территории РФ. По мнению парламентария, в этом нет никакой необходимости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.