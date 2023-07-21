Картаполов: проект о повышении призывного возраста в РФ предусматривает границы с 18 до 30 лет

Границы призывного возраста в России, согласно соответствующему законопроекту, составят от 18 до 30 лет, следует из заявления руководителя оборонного комитета Государственной думы Андрея Картаполова.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

По его словам, члены комитета поддержали поправку ко второму чтению законопроекта. Как подчеркнул депутат, главное изменение заключается в установлении верхнего предела призывного возраста в 30 лет, при этом нижний предел остался прежним — 18 лет.

"Очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет", — пояснил Картаполов журналистам.

Генерал добавил, что вступление новых норм в законную силу запланировано на январь 2024 года, следовательно, они не ещё будут действовать во время осенней призывной кампании в текущем году.

Ранее Картаполов опроверг возможность второй волны частичной мобилизации на территории РФ. По мнению парламентария, в этом нет никакой необходимости.