Ракеты "Калибр" в Одесской области продолжают уничтожать зерновую сделку

Российская армия продолжает методичную работу по императивному окончанию зерновой сделки.

Фото: RusVesna

Сегодня, 21 июля, ночью нанесён новый удар "Калибрами" по одесским зерновым терминалам.

Факт прилётов уже подтвердили в оперативном командовании украинской армии "Юг". По их словам, первый удар был нанесён с боевого корабля, через некоторое время атака повторилась.

Два "Калибра" попали в зерновой состав агропредприятия. На территории Одесской области было уничтожено 100 т. гороха и 20 т. ячменя подсчитали украинские Telegram-каналы.

Ранее генерал Евгений Бужинский заявил, что "удары возмездия" ещё впереди, атаки на Одессу — плановая работа".