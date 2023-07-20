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Бужинский: удары возмездия ещё впереди, атаки на Одессу — плановая работа

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Силовые структуры

Удары возмездия по украинской инфраструктуре ещё впереди. А нынешние "ракетно-дроновые" атаки на порты Одессы и Николаева — плановая работа.

Бужинский: удары возмездия ещё впереди, атаки на Одессу — плановая работа
Фото: https://t.me/starukhofficial

Об этом в эфире спецвыпуска на программе "Россия 1" заявил генерал Евгений Бужинский.

Приказ президента страны Владимира Путина об ответных мерах уже проработан и скоро он будет приведён в действие, отметил спикер на передаче.

Генерал добавил, что серьёзный удар возмездия, разработку которого глава государства поручил Минобороны России, разработан и скоро его воплотят в жизнь.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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