Удары возмездия по украинской инфраструктуре ещё впереди. А нынешние "ракетно-дроновые" атаки на порты Одессы и Николаева — плановая работа.
Об этом в эфире спецвыпуска на программе "Россия 1" заявил генерал Евгений Бужинский.
Приказ президента страны Владимира Путина об ответных мерах уже проработан и скоро он будет приведён в действие, отметил спикер на передаче.
Генерал добавил, что серьёзный удар возмездия, разработку которого глава государства поручил Минобороны России, разработан и скоро его воплотят в жизнь.
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