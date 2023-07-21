Соскин: "Русские усовершенствовали дроны — удары будут только нарастать"

Последние удары по Украине показали, что ПВО киевской власти не в состоянии справиться с дронами и ракетами русской армии.

Фото: blotter.mirtesen.ru

Об этом сообщил бежавший из Киева экономист и политолог Олег Соскин, являющийся также экс-советником президента Украины Леонида Кучмы.

"У московитов ничего не заканчивается, потому что первый удар был страшнее всей силы, были комбинированы — и "Оникс", и Х-22, и "Шахеды", и Х-59, и были "Калибры", и чего только не было. Били-били и Одессу, и Хмельницкую область, и Киевскую область, и Николаевскую, и Житомир, били по всем, куда только можно бить", — в эфире своего видеоблога сказал эксперт.

Особенно серьёзные повреждения в Одессе, удары наносились по зерновым и масляным терминалам. ВСУ там не сбили ни одну ракету Х-22, "Оникс", "Калибр" и не очень много сбили БПЛА, отметил Соскин.

По его словам, ВС РФ усовершенствуют свои дроны, те всё менее уязвимы — уже чувствуется, что "включена московская смекалка".

"Они нанесли мощнейший удар по Украине, и эти удары будут наращиваться", — подытожил аналитик.