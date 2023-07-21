Ракеты "Оникс" днём 21 июля нанесли по Украине сильнейший удар.
Взрывы гремят в Николаевской, Одесской и Черниговской областях.
Для удара по инфраструктуре Украины были задействованы береговые комплексы. Перед взрывами из Крыма зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", сообщают СМИ Незалежной.
Позже были зафиксированы повторные пуски противокорабельных ракет "Оникс" по Одесской области, подытожили в армии Украины
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