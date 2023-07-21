По Украине днём в пятницу нанесён мощный удар ракетами "Оникс"

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракеты "Оникс" днём 21 июля нанесли по Украине сильнейший удар.

Фото: mil.ru

Взрывы гремят в Николаевской, Одесской и Черниговской областях.

Для удара по инфраструктуре Украины были задействованы береговые комплексы. Перед взрывами из Крыма зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", сообщают СМИ Незалежной.

Позже были зафиксированы повторные пуски противокорабельных ракет "Оникс" по Одесской области, подытожили в армии Украины