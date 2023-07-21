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По Украине днём в пятницу нанесён мощный удар ракетами "Оникс"

0:32
Силовые структуры

Ракеты "Оникс" днём 21 июля нанесли по Украине сильнейший удар.

По Украине днём в пятницу нанесён мощный удар ракетами "Оникс"
Фото: mil.ru

Взрывы гремят в Николаевской, Одесской и Черниговской областях.

Для удара по инфраструктуре Украины были задействованы береговые комплексы. Перед взрывами из Крыма зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", сообщают СМИ Незалежной.

Позже были зафиксированы повторные пуски противокорабельных ракет "Оникс" по Одесской области, подытожили в армии Украины

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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