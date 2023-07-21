Командующий сухопутными войсками Украины, генерал Александр Сырский заявил, что намерен вернуть Артёмовск. По его словам, "это дело чести", так как Киев потерял во время обороны много своих военных. Кроме того, у украинской армии есть все условия для захвата города, подчеркнул он.
Однако, по мнению военного эксперта, подполковника Андрея Марочко, Сырский решил слукавить. Во время захвата территории войска теряют в два раза больше, чем при его удержании. Поэтому заявление генерала ВСУ является пиар-акцией, которая обернётся новой "Артёмовской мясорубкой".
"Это подтверждают и сами украинские солдаты, которые попали к нам в плен. Они рассказывают ужасные истории о так называемых мясных штурмах", — отметил Марочко в беседе с Pravda.Ru.
Более того, освобождение Артёмовска российскими войсками обидело президента Украины Владимира Зеленского, считает подполковник. Лидер Незалежной неоднократно говорил о том, что ВСУ никогда не сдадут город-крепость. Поэтому киевскому руководству важно вернуть населённый пункт не ради военного успеха, а для восстановления репутации.
"Для нас Артёмовск — это очередной населённый пункт, который мы освободили. Там очень крупные логистические развязки, которые позволяют продвигаться сразу по трём направлениям", — объяснил собеседник Pravda.Ru.
Ситуация действительно очень сложная: противник не жалеет ни сил, ни средств, подчеркнул Марочко. Более того, по словам подполковника, командирам ВСУ приказали молчать о потерях в своих подразделениях.
"Но шило в мешке не утаишь. Украинские паблики пестрят сообщениями о том, что пропало огромное количество людей. Это как раз из числа мобилизированных граждан, которые используются для "мясных штурмов", — заключил эксперт.
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