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Марочко заявил о начале новой "Артёмовской мясорубки" из-за планов Сырского

2:02
Силовые структуры

Командующий сухопутными войсками Украины, генерал Александр Сырский заявил, что намерен вернуть Артёмовск. По его словам, "это дело чести", так как Киев потерял во время обороны много своих военных. Кроме того, у украинской армии есть все условия для захвата города, подчеркнул он.

Марочко заявил о начале новой "Артёмовской мясорубки" из-за планов Сырского
Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Однако, по мнению военного эксперта, подполковника Андрея Марочко, Сырский решил слукавить. Во время захвата территории войска теряют в два раза больше, чем при его удержании. Поэтому заявление генерала ВСУ является пиар-акцией, которая обернётся новой "Артёмовской мясорубкой".

"Это подтверждают и сами украинские солдаты, которые попали к нам в плен. Они рассказывают ужасные истории о так называемых мясных штурмах", — отметил Марочко в беседе с Pravda.Ru.

Более того, освобождение Артёмовска российскими войсками обидело президента Украины Владимира Зеленского, считает подполковник. Лидер Незалежной неоднократно говорил о том, что ВСУ никогда не сдадут город-крепость. Поэтому киевскому руководству важно вернуть населённый пункт не ради военного успеха, а для восстановления репутации.

"Для нас Артёмовск — это очередной населённый пункт, который мы освободили. Там очень крупные логистические развязки, которые позволяют продвигаться сразу по трём направлениям", — объяснил собеседник Pravda.Ru.

Ситуация действительно очень сложная: противник не жалеет ни сил, ни средств, подчеркнул Марочко. Более того, по словам подполковника, командирам ВСУ приказали молчать о потерях в своих подразделениях.

"Но шило в мешке не утаишь. Украинские паблики пестрят сообщениями о том, что пропало огромное количество людей. Это как раз из числа мобилизированных граждан, которые используются для "мясных штурмов", — заключил эксперт.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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