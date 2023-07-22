ВСУ испугались ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

За минувшую неделю украинские войска заложили более 2,5 тысячи противотанковых мин на дорогах, ведущих к границе с Белоруссией, в связи с нахождением на территории соседнего государства подразделений ЧВК "Вагнер".

Фото: Telegram-канал Сергея Среды

Данную информацию подтвердил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, уточнив, что было разрушено пять участков дорог, а также образовано и заминировано более 60 лесных завалов. По мнению Наева, мероприятия, к которым в настоящее время приобщаются "вагнеровцы", проходят "с целью психологического давления на население Украины".

Ранее СМИ сообщали, что бойцы частной военной компании "Вагнер" продолжают тренировать белорусских военнослужащих для повышения их боевого потенциала. Официальный телеграм-канал Министерства обороны Белоруссии подтвердил, что на протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский".

Напомним, появление бойцов "Вагнера" на территории Белоруссии всерьез испугало ряд стран, входящих в блок НАТО. В частности, воинские части Польши были передислоцированы к восточным границам из-за развертывания лагерей "музыкантов" на белорусской территории. Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что за время пребывания в Белоруссии бойцы частной военной компании сделают белорусскую армию второй армией в мире.