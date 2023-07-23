Рогов: СМИ Зеленского выдают удары ПВО Украины по гражданским объектам за российские

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Информационные "помойки" президента Украины Владимира Зеленского выдают удары противовоздушной обороны ВСУ по гражданским объектам за российские.

Фото: https://t.me/rian_ru/209326

Об этом, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Сегодня, 23 июля, ночью во время работы украинской ПВО в Одессе упало не меньше двух нештатно сработавших ракет.

В результате преступных действий киевского режима первой ракетой был повреждён Спасо-Преображенский собор, который находится в самом центре Одессы. Вторая украинская ракета попала по многоэтажке. Погиб один человек, 19 ранены, среди раненых четверо детей.

"Работа ПВО ВСУ представляет собой наибольшую опасность для мирных жителей. Информационные помойки режима Зеленского будут это выдавать за "российские удары по гражданским объектам и мирному населению", — подытожил Рогов.