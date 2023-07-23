Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киев знал о разрушении Преображенского Собора за несколько часов до ракетной атаки
«Известия»: из-за взрыва гранаты во время застолья в Подмосковье погиб человек, ранены дети
Турпром: В Европе наступил апокалипсис
Врачи подчеркивают полезность употребления клубники
Диетолог Гинзбург предупредил об опасности "мяса с кровью" из-за угрозы заражения паразитами
Размножение орхидей в домашних условиях: основные премудрости
Врач Маскин заявил, что энергетики в жару смертельно опасны даже для здоровых людей
ПВО Украины опять уничтожает Одессу: в городе больше нет Преображенского собора
ВКС РФ провели новую атаку портов в Одесской области Украины пятью видами ракет

Рогов: СМИ Зеленского выдают удары ПВО Украины по гражданским объектам за российские

1:00
Силовые структуры

Информационные "помойки" президента Украины Владимира Зеленского выдают удары противовоздушной обороны ВСУ по гражданским объектам за российские.

Рогов: СМИ Зеленского выдают удары ПВО Украины по гражданским объектам за российские
Фото: https://t.me/rian_ru/209326

Об этом, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Сегодня, 23 июля, ночью во время работы украинской ПВО в Одессе упало не меньше двух нештатно сработавших ракет.

В результате преступных действий киевского режима первой ракетой был повреждён Спасо-Преображенский собор, который находится в самом центре Одессы. Вторая украинская ракета попала по многоэтажке. Погиб один человек, 19 ранены, среди раненых четверо детей.

"Работа ПВО ВСУ представляет собой наибольшую опасность для мирных жителей. Информационные помойки режима Зеленского будут это выдавать за "российские удары по гражданским объектам и мирному населению", — подытожил Рогов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ

У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
РИА Новости: США и Европу накрыла смертельно опасная жара
Смертельное природное явление накрыло США и Европу
"Расстраивалась до слёз": пустые залы на концерте группы "Сплин" показала Ксения Собчак
Ищенко: если армия России надавит — боевики ВСУ побегут
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
В Польше истерика после вчерашнего заявления Владимира Путина
Под Одессой российские ракеты бьют по мосту в Затоке
Под Одессой российские ракеты бьют по мосту в Затоке
Последние материалы
«Известия»: из-за взрыва гранаты во время застолья в Подмосковье погиб человек, ранены дети
Турпром: В Европе наступил апокалипсис
Рогов: СМИ Зеленского выдают удары ПВО Украины по гражданским объектам за российские
Врачи подчеркивают полезность употребления клубники
Диетолог Гинзбург предупредил об опасности "мяса с кровью" из-за угрозы заражения паразитами
Цветы, которые высадил однажды и можешь наслаждаться ими годами
Размножение орхидей в домашних условиях: основные премудрости
Врач Маскин заявил, что энергетики в жару смертельно опасны даже для здоровых людей
ПВО Украины опять уничтожает Одессу: в городе больше нет Преображенского собора
ВКС РФ провели новую атаку портов в Одесской области Украины пятью видами ракет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников